Лавров: Россия готова продолжить диалог с США в удобном для них темпе

Министр напомнил, что последний разговор с главой Госдепартамента состоялся после встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября. В ходе разговора Лавров подтвердил приверженность ранее достигнутым договорённостям и отметил, что вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине, могут быть решены, согласившись с оценками Трампа по результатам саммита на Аляске.