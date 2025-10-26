Лавров: Россия готова продолжить диалог с США в удобном для них темпе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать контакты с США в том темпе, который будет удобен американской стороне.
В интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг» он отметил, что после обсуждения с госсекретарём США Марко Рубио о дальнейшем развитии отношений на основе итогов встречи на Аляске, инициатива по новым переговорам исходила от США. Лавров подчеркнул, что Россия готова двигаться вперёд, придерживаясь темпа, который будет комфортен для американцев.
Министр напомнил, что последний разговор с главой Госдепартамента состоялся после встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября. В ходе разговора Лавров подтвердил приверженность ранее достигнутым договорённостям и отметил, что вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине, могут быть решены, согласившись с оценками Трампа по результатам саммита на Аляске.
Лавров добавил, что американская внешняя политика сегодня максимально прозрачна, поскольку Трамп регулярно объясняет свою позицию по различным вопросам.
Ранее Сергей Лавров заявил, что перспектива проведения российско-американского саммита в Будапеште зависит от позиции США.