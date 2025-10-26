В Турции произошло землетрясение

Толчки ощущались на западе Стамбула около 20−30 секунд в 19.44 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры, тряслись стекла. Паники среди местных жителей нет. Приложения на смартфонах предупредили о толчках буквально за пару секунд до них.