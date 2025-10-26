Ричмонд
Лавров заявил о готовности Путина принять концепцию США по Украине

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность работать над урегулированием украинского конфликта на основе концепции, предложенной Соединёнными Штатами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».

Источник: Life.ru

«Президент России Владимир Путин подробно повторил каждый элемент концепции, привезённой Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: “Верно ли это? Так ли это?”. Всё было подтверждено. После этого президент Путин заявил, что Россия готова принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе», — указал Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что до саммита на Аляске спецпосланник президента США Стивен Уиткофф доставил в Москву соответствующие предложения, которые были тщательно изучены. Российский президент ранее неоднократно подчёркивал необходимость устранения первопричин украинского кризиса для достижения долгосрочного урегулирования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК отметил, что Владимир Путин положительно оценивает стремление президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта, однако обращает внимание на сложность быстрого разрешения данного кризиса. Песков подчеркнул, что искреннее желание американского лидера достичь разрешения ситуации вызывает позитивную реакцию, и напомнил, что российский президент неоднократно высказывал аналогичную позицию относительно сложности урегулирования.

