Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: в свитере с надписью «СССР» на Аляске не было тайного смысла

​Министр заявил, что одежда с подобными надписями пользуется большой популярностью в России.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не искать тайный посыл в свитере с надписью «СССР», в котором он прибыл на проходивший в августе саммит США и России на Аляске.

«В любой стране есть элементы одежды, посвященные истории, каким-то ярким моментам истории или каким-то событиям», — сказал он в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

Министр отметил, что считает Советский Союз своей родиной.

«Я там родился, наслаждался своей молодостью, наслаждался работой в министерстве иностранных дел. Не думаю, что мы должны стыдиться своей родины», — сказал Лавров.

Обращаясь к желающим забыть, исказить или переписать историю, министр сказал, что «Советский Союз сыграл ключевую роль в Победе во Второй мировой войне», которая позволила заложить основу нового мира — Организацию Объединенных Наций и равенство.

Кроме того, отметил Лавров, его свитер «очень стильный» и пользуется большой популярностью в России.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в отель в Анкоридже в свитере, на котором была нанесена надпись СССР. Во время беседы с участием американского госсекретаря Марко Рубио президент России Владимир Путин с улыбкой обратился к министру иностранных дел, назвав его «империалистом».

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше