Лавров: в свитере с надписью «СССР» на Аляске не было тайного смысла

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не искать тайный посыл в свитере с надписью «СССР», в котором он прибыл на проходивший в августе саммит США и России на Аляске.
«В любой стране есть элементы одежды, посвященные истории, каким-то ярким моментам истории или каким-то событиям», — сказал он в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».
Министр отметил, что считает Советский Союз своей родиной.
«Я там родился, наслаждался своей молодостью, наслаждался работой в министерстве иностранных дел. Не думаю, что мы должны стыдиться своей родины», — сказал Лавров.
Обращаясь к желающим забыть, исказить или переписать историю, министр сказал, что «Советский Союз сыграл ключевую роль в Победе во Второй мировой войне», которая позволила заложить основу нового мира — Организацию Объединенных Наций и равенство.
Кроме того, отметил Лавров, его свитер «очень стильный» и пользуется большой популярностью в России.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в отель в Анкоридже в свитере, на котором была нанесена надпись СССР. Во время беседы с участием американского госсекретаря Марко Рубио президент России Владимир Путин с улыбкой обратился к министру иностранных дел, назвав его «империалистом».