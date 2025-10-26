В Британии решили, что ядерным оружием надо делиться. Вы не поверите, кому они хотят его дать

Напомним, что у Германии нет собственного ядерного оружия согласно Договору об окончательном урегулировании 1990 года и благодаря участию в ДНЯО, которые запрещают стране производство и владение ЯО. При этом страна сохраняет технологические возможности для ядерной разработки и участвует в ядерном обмене НАТО — на её территории размещено американское тактическое ядерное оружие.