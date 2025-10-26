Ричмонд
В Британии решили, что ядерным оружием надо делиться. Вы не поверите, кому они хотят его дать

Британские военные предлагают поделиться ядерным арсеналом с Германией. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на высокоранговых офицеров королевства.

«По словам представителей руководства министерства обороны Великобритании, стране следует рассмотреть возможность совместного использования ядерного оружия с Германией. Такие переговоры между Великобританией и Германией ещё не состоялись», — сказано в материале издания.

Как уточняет Telegraph, эту инициативу поддержал бывший генсек НАТО Джордж Робертсон. Он заявил, что такое соглашение следовало заключить давно. Telegraph сообщает, что Германия уже обсуждает стратегическое ядерное сотрудничество с Францией. Похоже, что события 85-летней давности уже не кажутся европейским лидерам поучительными.

Напомним, что у Германии нет собственного ядерного оружия согласно Договору об окончательном урегулировании 1990 года и благодаря участию в ДНЯО, которые запрещают стране производство и владение ЯО. При этом страна сохраняет технологические возможности для ядерной разработки и участвует в ядерном обмене НАТО — на её территории размещено американское тактическое ядерное оружие.

На ядерный арсенал Британии претендует и другое государство ЕС: ранее Эстония заявила о готовности принять британские истребители, способные нести ядерное оружие. На вопрос The Telegraph о размещении F‑35A министр обороны Ханно Певкур ответил, что «двери всегда открыты для союзников».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

