Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Россия признает независимость Украины

Лавров отметил, что Россия признаёт независимость Украины, но не ожидала, что люди, живущие на территориях, вошедших в состав России и закреплённых в Конституции РФ, будут восприниматься как «второсортные».

Источник: Аргументы и факты

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия признаёт независимость Украины, однако жители тех регионов, которые вошли в состав России, столкнулись с дискриминацией со стороны Киева. Об этом он заявил в интервью YouTube-канала «Ультраханг».

«Мы признаём независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на территориях, вошедших в состав РФ, которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считаться “второсортными”, — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что для России важны не только территории, но и права людей, проживающих на этих землях.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия контролирует территории, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии, потому что стране необходима буферная зона.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше