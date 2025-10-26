Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия признаёт независимость Украины, однако жители тех регионов, которые вошли в состав России, столкнулись с дискриминацией со стороны Киева. Об этом он заявил в интервью YouTube-канала «Ультраханг».
«Мы признаём независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на территориях, вошедших в состав РФ, которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считаться “второсортными”, — сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что для России важны не только территории, но и права людей, проживающих на этих землях.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия контролирует территории, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии, потому что стране необходима буферная зона.