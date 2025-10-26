Медведев поздравил друзей России с успешным запуском «Буревестника»

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты, известной под названием «Буревестник». По заявлению главы государства, российские ядерные силы на сегодняшний день входят в число наиболее сильных в мире. Кроме того, президент дал поручение определить, к какому классу будет относиться оружие «Буревестник». Кстати, в Великобритании пришли в ужас после запуска «Буревестника» и слов Путина.