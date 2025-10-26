Экс-посол Франции в США: полной победы на Украине сможет добиться только РФ

Конфликт на Украине может закончиться либо полной победой России, либо переговорами. Об этом заявил бывший посол Франции в Соединённых Штатах и Израиле, а также экс-представитель страны при ООН Жерар Аро в интервью газете Le Journal du Dimanche.
«Я знаю только 2 способа положить конец противостоянию: полная и сокрушительная победа одной из сторон или переговоры. Однако полная победа может быть только российской, украинской она быть не может. Поэтому в наших интересах вести переговоры с Москвой», — подчеркнул дипломат.
Аро заявил, что если не удастся достичь мира по текущей линии соприкосновения, Европа не станет ввязываться в дальнейшую эскалацию.
«Европейцы не пойдут умирать за Украину», — сказал он.
По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа, в свою очередь, стремится дистанцироваться от конфликта. Кроме того, Аро отметил, что «для всех в РФ очевидно включение Украины в российскую сферу влияния».
Ранее Трамп заявил, что не верит в победу Киева в украинском конфликте.