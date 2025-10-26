Экс-посол Франции в США: полной победы на Украине сможет добиться только РФ

«Я знаю только 2 способа положить конец противостоянию: полная и сокрушительная победа одной из сторон или переговоры. Однако полная победа может быть только российской, украинской она быть не может. Поэтому в наших интересах вести переговоры с Москвой», — подчеркнул дипломат.