Литва может ограничить транзит в Калининград из-за метеозондов с контрабандой

«Если вы думаете, что мы сегодня вытащим пушку или систему “Патриот” на границу и начнем стрелять направо и налево, к сожалению, этого не произойдет, да и в данном случае это не нужно, но будут другие меры, которые будут не менее эффективными», — отметил Кондратович.