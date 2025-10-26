Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: инициатива провести встречу Путина и Трампа по-прежнему существует

Глава МИД также указал на сообщение Госдепартамента, в котором говорилось, что разговор между ним и Рубио был продуктивным и в настоящее время нет необходимости в встречах.

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что инициатива провести встречу на высшем уровне между Россией и США все еще актуальна, однако такие переговоры требуют тщательной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого Трамп предложил встретиться в Будапеште и Путин согласился, предложив подготовить встречу. После этого состоялся телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и Лавровым.

Глава МИД также указал на сообщение Госдепартамента, в котором говорилось, что разговор между ним и Рубио был продуктивным и в настоящее время нет необходимости в встречах.

Он подчеркнул, что инициатива со стороны России существует, и при получении приглашения они готовы обсудить формат, место и время встречи. Однако позже американская сторона сообщила, что отмена приглашения означает его перенос, что оставляет вопрос о дальнейших действиях за инициатором. -0-

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше