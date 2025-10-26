Лавров: инициатива провести встречу Путина и Трампа по-прежнему существует

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что инициатива провести встречу на высшем уровне между Россией и США все еще актуальна, однако такие переговоры требуют тщательной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости.
Он напомнил о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого Трамп предложил встретиться в Будапеште и Путин согласился, предложив подготовить встречу. После этого состоялся телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и Лавровым.
Глава МИД также указал на сообщение Госдепартамента, в котором говорилось, что разговор между ним и Рубио был продуктивным и в настоящее время нет необходимости в встречах.
Он подчеркнул, что инициатива со стороны России существует, и при получении приглашения они готовы обсудить формат, место и время встречи. Однако позже американская сторона сообщила, что отмена приглашения означает его перенос, что оставляет вопрос о дальнейших действиях за инициатором. -0-