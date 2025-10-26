Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инициатива встречи Путина и Трампа остаётся актуальной, заявил Лавров

Инициатива провести встречу Путина и Трампа по-прежнему сохраняется, но такие переговоры требуют тщательной подготовки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с венгерским Youtube-каналом «Ультраханг».

Источник: Life.ru

«Как я говорил, я слышал, что госдепартамент выпустил сообщение, в котором заявил, что Марко Рубио и Сергей Лавров провели хороший и продуктивный телефонный разговор. Он был так хорош, что в настоящее время во встречах нет нужды», — пояснил министр.

Лавров напомнил, что президент США Дональд Трамп предложил Путину встретиться в Будапеште, и российский лидер согласился на это, предложив подготовить встречу. Позже состоялся телефонный разговор между госсекретарём Марко Рубио и Лавровым по инициативе американской стороны.

«Инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что “отмена” означает “перенос”. Так что всё зависит от инициатора», — добавил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин положительно относится к намерению президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт. Песков подчеркнул, что искреннее желание американского лидера добиться решения ситуации вызывает положительную реакцию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше