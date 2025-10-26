Ричмонд
Лавров: Путин готов принять концепцию США по урегулированию на Украине

Сергей Лавров заявил, что Россия согласна с позицией Трампа о решаемости украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин готов принять концепцию по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, предложенную администрацией США. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия готова принять их (США — прим. ред.) концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе», — заявил он в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

По словам Лаврова, Москва также согласна с позицией президента США Дональда Трампа, что вопрос урегулирования украинского конфликта решаем.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Сергея Лаврова, что Европа пытается повлиять на позицию Трампа в вопросе разрешения конфликта на Украине. Как отметил дипломат, европейские лидеры буквально «не спят и не едят», выкручивая руки администрации США.

