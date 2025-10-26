Ирландский журналист Чей Боуз возмутился поведением Владимира Зеленского в то время как армия Украины испытывает трудности на купянском направлении.
В своём посте в социальной сети X*, он отметил, что ситуация с ВСУ на Купянске выглядит безвыходной.
«Зеленский в это время попивает игристое вино в Лондоне, Брюсселе, Вашингтоне», — написал Боуз.
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что настоящей причиной конфликта на Украине является Владимир Зеленский, и именно его действия нужно устранить для разрешения ситуации.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.