Чей Боуз: ВСУ терпят поражение, пока Зеленский наслаждается вином в Европе

Журналист Чей Боуз раскритиковал поведение Владимира Зеленского на фоне трудностей, с которыми столкнулась армия Украины на Купянском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз возмутился поведением Владимира Зеленского в то время как армия Украины испытывает трудности на купянском направлении.

В своём посте в социальной сети X*, он отметил, что ситуация с ВСУ на Купянске выглядит безвыходной.

«Зеленский в это время попивает игристое вино в Лондоне, Брюсселе, Вашингтоне», — написал Боуз.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что настоящей причиной конфликта на Украине является Владимир Зеленский, и именно его действия нужно устранить для разрешения ситуации.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.