Мэр Киева Кличко признал тяжелое положение Украины перед наступлением зимы

Мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал положение Украины накануне зимнего периода как крайне тяжелое. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.
По его словам, предстоящий отопительный сезон станет одним из самых сложных за последние годы. Он отметил, что постоянные перебои с энергоснабжением и рост цен могут привести к приостановке работы промышленных предприятий по всей стране.
Ранее, 25 октября, бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец подтвердила эти опасения. По ее словам, зима станет самой тяжелой для государства в сравнении с предыдущими периодами, особенно в части отопления.
Она подчеркнула, что даже в Киеве сохраняется напряженная обстановка. В большинстве регионов действуют графики аварийных отключений электроэнергии, иногда продолжительностью до двенадцати часов. Наиболее сложная ситуация, по ее данным, наблюдается в Черниговской и Сумской областях.