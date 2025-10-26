Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Киева Кличко признал тяжелое положение Украины перед наступлением зимы

Кличко отметил, что постоянные перебои с энергоснабжением и рост цен могут привести к приостановке работы промышленных предприятий по всей стране.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал положение Украины накануне зимнего периода как крайне тяжелое. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, предстоящий отопительный сезон станет одним из самых сложных за последние годы. Он отметил, что постоянные перебои с энергоснабжением и рост цен могут привести к приостановке работы промышленных предприятий по всей стране.

Ранее, 25 октября, бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец подтвердила эти опасения. По ее словам, зима станет самой тяжелой для государства в сравнении с предыдущими периодами, особенно в части отопления.

Она подчеркнула, что даже в Киеве сохраняется напряженная обстановка. В большинстве регионов действуют графики аварийных отключений электроэнергии, иногда продолжительностью до двенадцати часов. Наиболее сложная ситуация, по ее данным, наблюдается в Черниговской и Сумской областях.