Мэр Киева Кличко признал тяжелое положение Украины перед наступлением зимы

Она подчеркнула, что даже в Киеве сохраняется напряженная обстановка. В большинстве регионов действуют графики аварийных отключений электроэнергии, иногда продолжительностью до двенадцати часов. Наиболее сложная ситуация, по ее данным, наблюдается в Черниговской и Сумской областях.