Welt am Sonntag: химическая промышленность Германии оказалась на грани кризиса

Проблемы усугубляются конкуренцией со стороны зарубежных производителей, особенно из Азии, где стоимость энергии значительно ниже, а плата за выбросы CO2 отсутствует. Например, кельнский завод Ineos в последние годы тратил от 90 до 100 млн евро на углеродные сертификаты и сейчас надеется завершить финансовый год без убытков. В связи с этим фракция СДПГ в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии призвала временно приостановить или смягчить систему торговли квотами на выбросы CO2.