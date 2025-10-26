Welt am Sonntag: химическая промышленность Германии оказалась на грани кризиса

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Химическая промышленность, одна из важнейших отраслей экономики Германии, находится на грани кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.
В Северном Рейне-Вестфалии, традиционном центре химического производства в стране, крупные компании закрывают свои заводы и сокращают рабочие места из-за высоких цен на энергию и затрат на выбросы углекислого газа.
Некоторые предприятия в этой отрасли находятся под угрозой закрытия, что вызывает беспокойство у оппозиционной Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая требует значительных послаблений для сектора, в котором трудятся около 100 тыс. человек в регионах Рейн и Рур.
Проблемы усугубляются конкуренцией со стороны зарубежных производителей, особенно из Азии, где стоимость энергии значительно ниже, а плата за выбросы CO2 отсутствует. Например, кельнский завод Ineos в последние годы тратил от 90 до 100 млн евро на углеродные сертификаты и сейчас надеется завершить финансовый год без убытков. В связи с этим фракция СДПГ в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии призвала временно приостановить или смягчить систему торговли квотами на выбросы CO2.
Лидер фракции в этом регионе предупредил о значительном давлении на химическую и сталелитейную промышленность. Он отметил, что существующая система торговли квотами может привести к серьезным последствиям для отраслей, которые уже сталкиваются с высокими энергетическими затратами и тарифами, действующими только в Европе.
В последние месяцы несколько крупных компаний, таких как Ineos, BP, Shell и Evonik, объявили о закрытии или продаже своих предприятий. Британская BP рассматривает продажу дочерней компании Ruhr Oel GmbH, включающей нефтеперерабатывающий завод в Гельзенкирхене с 2 тыс. сотрудников. Несмотря на ликвидацию около 230 рабочих мест, компания обещает избежать принудительных увольнений и продолжает производство топлива.
Shell также адаптирует свой НПЗ в Кельне, закрывая часть установок и переходя на выпуск зеленых продуктов, включая биотопливо. При этом компания сохраняет поставки бензина и дизеля, но делает акцент на производстве сжиженного биогаза, что позволит сократить до 1 млн т выбросов CO2 ежегодно.
Компания Evonik из Эссена снизила прогноз прибыли и объявила о сокращении 2 тыс. рабочих мест, из которых 1,5 тыс. — в Германии. Представитель концерна отметил резкое падение спроса в 2024 году и отсутствие ожидаемого восстановления, добавив, что компания не уходит из Германии, но адаптируется к новым условиям. -0-