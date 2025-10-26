Ранее в ходе поездки в расположение объединенного воинского контингента, президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с информацией, представленной начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Доклад касался успешного завершения мероприятий по блокированию украинских вооруженных формирований в районах Красноармейска и Димитрова. В кольцо окружения попали около 31 батальонных групп, в том числе части 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерских бригад, 35-й и 38-й бригады морской пехоты, 425-й отдельный штурмовой полк, а также 153-я и 155-я механизированные бригады.