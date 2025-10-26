Мерц изучит инициативы Турции по возобновлению переговоров Москвы и Киева

По его словам, в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Мерц обсудит широкий спектр вопросов: от двустороннего сотрудничества до ситуации в регионе, включая конфликты в Сирии и Газе. Особое внимание будет уделено мирному урегулированию на Украине.