Мерц изучит инициативы Турции по возобновлению переговоров Москвы и Киева

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября рассмотрит предложения Анкары по возможному возобновлению переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле. Об этом сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
По его словам, в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Мерц обсудит широкий спектр вопросов: от двустороннего сотрудничества до ситуации в регионе, включая конфликты в Сирии и Газе. Особое внимание будет уделено мирному урегулированию на Украине.
«Канцлеру будут представлены инициативы Анкары для возможного возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле», — уточнил источник.
Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович отметил, что у Мерца изменился тон заявлений об украинском конфликте после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.