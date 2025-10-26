Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц изучит инициативы Турции по возобновлению переговоров Москвы и Киева

Немецкий канцлер проведет переговоры с президентом Турции 30 октября.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября рассмотрит предложения Анкары по возможному возобновлению переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле. Об этом сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

По его словам, в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Мерц обсудит широкий спектр вопросов: от двустороннего сотрудничества до ситуации в регионе, включая конфликты в Сирии и Газе. Особое внимание будет уделено мирному урегулированию на Украине.

«Канцлеру будут представлены инициативы Анкары для возможного возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле», — уточнил источник.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович отметил, что у Мерца изменился тон заявлений об украинском конфликте после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше