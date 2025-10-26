Сийярто высмеял Туска за «план победы» венгерской оппозиции

Сийярто напомнил, что подобная ситуация уже случалась в 2022 году, когда польский политик приезжал в Венгрию и выступал на митинге оппозиции накануне голосования. По словам министра, итогом стала крупнейшая победа партии ФИДЕС за всю историю, и он выразил надежду на повторение сценария.