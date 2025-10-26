Ричмонд
Сийярто высмеял Туска за «план победы» венгерской оппозиции

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высмеял премьер-министра Польши Дональда Туска за намерение помочь венгерской оппозиции. Министр иронично раскритиковал слова председателя польского кабмина в поддержку партии «Тиса».

Источник: Life.ru

«Дональд Туск, разрушивший демократию в Польше, признался, что пишет план победы венгерской оппозиции, пользующейся поддержкой Брюсселя», — заявил дипломат.

Сийярто напомнил, что подобная ситуация уже случалась в 2022 году, когда польский политик приезжал в Венгрию и выступал на митинге оппозиции накануне голосования. По словам министра, итогом стала крупнейшая победа партии ФИДЕС за всю историю, и он выразил надежду на повторение сценария.

Ранее Life.ru рассказывал, как Петер Сийярто вступил в перепалку с польским коллегой Радославом Сикорским после слов последнего о потенциальном задержании самолёта с президентом РФ Владимиром Путиным и связал тему с делом о подрыве «Северного потока‑2». В соцсетях он задал риторический вопрос, намекая, что «независимый суд» в Польше по указанию Дональда Туска отказался выдать террориста, взорвавшего газопровод.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

