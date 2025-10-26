The Guardian назвала ЕС крупнейшим в мире покупателем российского газа

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 29 августа призвала страны ЕС ввести вторичные санкции против поставок нефти из России, которые будут аналогичны ограничениям со стороны США. 12 сентября сообщалось, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом санкций против России. По словам Каллас, будут рассмотрены дополнительные меры в отношении поставок российской нефти, танкеров «теневого» флота и банков.