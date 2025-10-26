The Guardian назвала ЕС крупнейшим в мире покупателем российского газа

«ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, закупив половину всего российского экспорта СПГ. За ним следуют Китай (22%) и Япония (18%). Блок также является крупнейшим покупателем трубопроводного газа, закупая 35% российского трубопроводного газа. За ним следуют Китай (30%) и Турция (29%)», — говорится в материале. Газета ссылается на данные центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea).
По информации издания, в сентябре 2025 года Венгрия и Словакия стали крупнейшими импортерами российского газа в ЕС, закупив российское ископаемое топливо на сумму €393 млн и €207 млн соответственно. Франция, Бельгия и Нидерланды также продолжили импортировать российский газ.
Ранее, 9 октября, Венгрия отказалась от внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас 29 августа призвала страны ЕС ввести вторичные санкции против поставок нефти из России, которые будут аналогичны ограничениям со стороны США. 12 сентября сообщалось, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом санкций против России. По словам Каллас, будут рассмотрены дополнительные меры в отношении поставок российской нефти, танкеров «теневого» флота и банков.