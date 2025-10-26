EFE: Путин послал Западу сигнал о полном контроле ситуации в Донбассе

На последней встрече с командующими группировок, задействованных в зоне СВО, президент России Владимир Путин послал Западу явный сигнал о положении на Донбассе, сообщает испанское агентство EFE.
«Он послал сигнал о том, что обладает преимуществом на Донбассе», — отметило агентство.
Кроме того, журналисты подчеркнули военную форму российского лидера, охарактеризовав ее как «символичный образ, призванный демонстрировать уверенность на поле боя».
EFE также напомнило, что во время встречи Путин оценил успехи Вооруженных сил России на Покровском и Купянском направлениях, а также сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник».