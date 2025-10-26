Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: силы ПВО сбили еще три летевших к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО Минобороны России были сбиты еще три БПЛА, летевшие к столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО Минобороны России были сбиты еще три БПЛА, летевшие к столице. Об одном из них сообщалось около 21.49, еще о двух примерно в 22.04.

Специалисты экстренных служб прибыли к месту, куда упали обломки, говорится в Telegram-канале мэра.

Около 17.40 Собянин сообщал о еще одном сбитом БПЛА, приближавшемся к Москве.

Читайте материал «Лула да Силва предложил Трампу посредничество по Венесуэле».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше