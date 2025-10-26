Собянин: силы ПВО сбили еще три летевших к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО Минобороны России были сбиты еще три БПЛА, летевшие к столице. Об одном из них сообщалось около 21.49, еще о двух примерно в 22.04.
Специалисты экстренных служб прибыли к месту, куда упали обломки, говорится в Telegram-канале мэра.
Около 17.40 Собянин сообщал о еще одном сбитом БПЛА, приближавшемся к Москве.
Читайте материал «Лула да Силва предложил Трампу посредничество по Венесуэле».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше