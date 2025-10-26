Депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвиняемый на Украине в государственной измене, считает, что котлы в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) могут повторить историю с котлами в Иловайске и Дебальцево, которые привели к подписанию соглашения о перемирии. Об этом он написал в своём Telegram-канале.