Депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвиняемый на Украине в государственной измене, считает, что котлы в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) могут повторить историю с котлами в Иловайске и Дебальцево, которые привели к подписанию соглашения о перемирии. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Котлы в Купянске и Покровске — могут стать чем-то похожим на котлы Иловайска и Дебальцево, которые привели к подписанию перемирия с РФ. Возможно этих “подвижек” и ждет Трамп?» — сообщил Дубинский.
Ранее украинский Генштаб сообщил о сложной ситуации в Красноармейске. В Киеве отметили, что российские войска превосходят ВСУ в численности и наращивают наступательные усилия.
Ирландский журналист Чей Боуз в своём аккаунте в соцсети X* заявил, что ситуация для ВСУ в Купянске выглядит безвыходной.
