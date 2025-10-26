Лавров: РФ разделяет позицию Трампа о том, что украинский вопрос решаем

Российская сторона солидарна с мнением американского лидера Дональда Трампа, который после саммита на Аляске заявил о вполне решаемом «особенно важном» вопросе в украинском урегулировании, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Один вопрос, по его (Трампа. — Прим. ред.) словам после встречи на Аляске, был особенно важным, однако, как он подчеркнул, этот вопрос вполне решаем. Мы с этим полностью согласны», — сказал он в интервью YouTube-каналу Ultrahang.
По словам Лаврова, Трамп неоднократно высказывался о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске в положительном ключе.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что Москва готова продолжать контакты с Вашингтоном в том темпе, который будет удобен американской стороне.
Лавров также сказал, что Россия признает независимость Украины, однако жители тех регионов, которые вошли в состав РФ, столкнулись с дискриминацией со стороны Киева.