Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер России Степашин заявил, что третья мировая уже началась

Третья мировая война уже идёт, но в гибридной форме, заявил экс-премьер России Сергей Степашин. Бывший глава правительства отметил, что человечество подошло к самой опасной черте за последние десятилетия. По его словам, нынешнее противостояние — не просто конфликт на Украине, а глобальная схватка идеологий, где на карту поставлено будущее всего многополярного мира.

Источник: Life.ru

На Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии Степашин подчеркнул, что впервые со времён нацистской Германии Россия и её союзники столкнулись с агрессией против всего цивилизованного мира. Он заявил, что страны Запада пытаются «поставить на колени» независимые государства, но у них ничего не выйдет.

«Мы не проиграем. Поверьте мне», — заявил Степашин, обращаясь к участникам форума и отметив, что недружественными бывают не народы, а политики. По его словам, которые цитирует РИА «Новости», именно сейчас решается, каким будет XXI век — враждебным и однополярным или свободным и справедливым.

Ранее Life.ru писал, что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин раскрыл, как НАТО готовится к войне с Россией. Альянс наращивает производство оружия и ускоряет мобилизационные учения, готовя свои силы к открытому конфликту. Разведчики уверены, что под прикрытием разговоров о «защите Европы» Запад стремительно вооружается против Москвы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.
Читать дальше