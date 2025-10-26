На Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии Степашин подчеркнул, что впервые со времён нацистской Германии Россия и её союзники столкнулись с агрессией против всего цивилизованного мира. Он заявил, что страны Запада пытаются «поставить на колени» независимые государства, но у них ничего не выйдет.