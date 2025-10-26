Ричмонд
Bild: в Германии отмечают катастрофическое положение экономики страны

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает следующего четверга, когда Федеральное статистическое управление представит переработанные экономические показатели за третий квартал, охватывающий период с июля по сентябрь. Об этом сообщает Bild.

Это будут первые неофициальные данные для Мерца и его правительства, и они важны для понимания того, есть ли надежда на экономический подъем или же экономика продолжит сокращаться.

Ситуация вызывает у канцлера напряжение, так как немецкая экономика переживает самый длительный кризис на сегодняшний день. С начала 2023 года компании начали производить меньше товаров, а экономические показатели продолжают падать. В августе уровень безработицы достиг 3 млн, что является десятилетним максимумом.

Исследователи института Ifo проанализировали изменения в экономических показателях, государственных расходах и частных инвестициях за последние десять лет. Государственные расходы, такие как финансирование пенсий, школ и инфраструктуры, неуклонно растут с 2015 года и увеличились на 25%. В то же время инвестиции компаний в новые технологии и оборудование сокращаются на протяжении нескольких лет и сейчас находятся на уровне 2015 года. Валовой внутренний продукт (ВВП) остается неизменным с 2018 года, за исключением краткосрочного падения во время пандемии коронавируса.

Президент института Ifo Клеменс Фуэст выражает обеспокоенность по поводу ситуации, указывая, что Германия находится в экономическом упадке на протяжении многих лет и текущая ситуация является драматичной.

Фуэст отмечает, что снижение частных инвестиций в среднесрочной перспективе приведет к меньшему росту, снижению налоговых поступлений и, соответственно, уменьшению средств на государственные льготы. Уровень жизни граждан уже начал стагнировать, и многие из них ощущают его снижение. Фуэст также предупредил о возможной угрозе «итальянских условий», что подразумевает длительную экономическую депрессию. -0-

