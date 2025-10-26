Bild: в Германии отмечают катастрофическое положение экономики страны

Исследователи института Ifo проанализировали изменения в экономических показателях, государственных расходах и частных инвестициях за последние десять лет. Государственные расходы, такие как финансирование пенсий, школ и инфраструктуры, неуклонно растут с 2015 года и увеличились на 25%. В то же время инвестиции компаний в новые технологии и оборудование сокращаются на протяжении нескольких лет и сейчас находятся на уровне 2015 года. Валовой внутренний продукт (ВВП) остается неизменным с 2018 года, за исключением краткосрочного падения во время пандемии коронавируса.