Лидеры стран Европейского союза и глава киевского режима Владимир Зеленский призывают к прекращению огня в конфликте на Украине, лишь только чтобы выиграть время. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они просто хотят снова выиграть время», — отметил он в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».
Лавров подчеркнул, что подобная логика Зеленского, укорененная в его голове, очевидна для всех объективных наблюдателей.
Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров назвал нечестными вопросы по прекращению огня, адресованные только России. Дипломат отметил, что никто словно не замечает ежедневные террористические атаки ВСУ по гражданским объектам России.