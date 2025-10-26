Силы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву БПЛА

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отражена атака шести беспилотников, атаковавших Москву. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение мэра столицы Сергея Собянина.
Ранее Собянин в течение воскресенья сообщал об уничтожении пяти беспилотных средств, атаковавших Москву.
«Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву», — написал мэр в своем канале на платформе Max. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. -0-
