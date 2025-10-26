Политолог Пенджиев: заявления Литвы про метеозонды придуманы другой страной

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев отреагировал на западные заявления касательно ограничения транзита газа через Калининградскую область.
Такую инициативу озвучил президент Литвы Гитанас Науседа, он заявил, что, якобы, участились случаев проникновения на территорию страны метеорологических зондов, что ведет к росту напряженности с Россией.
— Литва, наверное, не сама по себе, а по указке какого-то внешнего субъекта все время занимается эскалацией ситуации, — отметил политолог и назвал слова про метеозонды «фантазиями».
Скорее всего, уверен Александр Перенджиев, на такую мысль главу Литвы натолкнули случаи с беспилотниками в Европе.
Каких-либо доказательств падения метеозондов Литва не предоставила, но если бы это было, то наверняка имелись свидетели и документы.
На предложения России вместе расследовать вопрос и найти пути решения никто не готов соглашаться, поэтому озвучивают выдуманные истории.
— Может быть, это британцы придумали — они мастаки по провокациям. Здесь они могли подкинуть такую мысль, чтобы создать очередное напряжение, — подытожил Перенджиев в беседе с NEWS.ru.