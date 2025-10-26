Зеленский сообщил о поставках Украине дополнительных истребителей Mirage

«Отдельно хочу поблагодарить Британию и Францию. Есть решение по дополнительным истребителям Mirage для Украины и ракетам для ПВО. Великобритания будет поддерживать нас и дальше, поставляя ракеты и участвуя в производстве дронов-перехватчиков», — сказал Зеленский.