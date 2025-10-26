Зеленский сообщил о поставках Украине дополнительных истребителей Mirage

Владимир Зеленский заявил, что Франция предоставит Киеву дополнительные истребители Mirage, а Великобритания продолжит поставки ракет и средств противовоздушной обороны. Об этом пишет ТАСС.
«Отдельно хочу поблагодарить Британию и Францию. Есть решение по дополнительным истребителям Mirage для Украины и ракетам для ПВО. Великобритания будет поддерживать нас и дальше, поставляя ракеты и участвуя в производстве дронов-перехватчиков», — сказал Зеленский.
Первые французские истребители Mirage Украина получила в феврале 2025 года. На тот момент министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню не уточнял общий объем планируемых поставок.
По имеющимся данным, как минимум один из поставленных самолетов уже разбился из-за технической неисправности.
Ранее сообщалось, что на Украине начали строить специальные бункеры для защиты F-16 и Mirage.