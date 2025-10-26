Немецкая газета Berliner Zeitung узнала о массовом дезертирстве и истощении в ВСУ

Причины, которые автор называет главными для побегов, — это «истощение, недостаточная подготовка, неопределённое время службы, разочарование и коррупция». Некоторые солдаты даже сравнивают себя с рабами. Гавришко подчёркивает, что новобранцы, многие из которых были мобилизованы против их воли, при первой же возможности покидают части. Она назвала это безмолвным протестом против истощения.