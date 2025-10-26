Трамп проведет брифинг о возможности расширения операции против Венесуэлы

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп проведет брифинг о возможном расширении операции против Венесуэлы и Колумбии до наземных ударов. Об этом рассказал американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала CBS.
«Трамп вчера сказал мне, что по возвращении из Азии собирается проинформировать членов конгресса о будущих потенциальных военных операциях против Венесуэлы и Колумбии, так что в конгрессе будет слушание о возможном расширении ударов с моря до суши», — заявил он.
В сентябре и октябре Вашингтон неоднократно задействовал армию для уничтожения катеров у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению Белого дома, использовались для перевозки наркотиков. Эти действия вызвали критику со стороны ряда конгрессменов, настаивающих на том, что администрация Трампа обязана предоставить законодателям более веские основания для нанесения таких ударов. В ответ президент заявил, что в случае планируемого расширения операции он проведёт специальный брифинг. По законам США подобные действия могут потребовать официального одобрения Конгресса, где главе государства нужно будет официально объявить войну Венесуэле.
Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Трампу с призывом не нападать на его страну. Обращение прозвучало на английском языке.
Колумбийский лидер Густаво Петро опроверг заявления американских властей о рекордном росте производства кокаина в стране. Ранее США ввели санкции в отношении Петро.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.