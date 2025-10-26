Трамп проведет брифинг о возможности расширения операции против Венесуэлы

В сентябре и октябре Вашингтон неоднократно задействовал армию для уничтожения катеров у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению Белого дома, использовались для перевозки наркотиков. Эти действия вызвали критику со стороны ряда конгрессменов, настаивающих на том, что администрация Трампа обязана предоставить законодателям более веские основания для нанесения таких ударов. В ответ президент заявил, что в случае планируемого расширения операции он проведёт специальный брифинг. По законам США подобные действия могут потребовать официального одобрения Конгресса, где главе государства нужно будет официально объявить войну Венесуэле.