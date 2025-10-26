Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильский беспилотник атаковал миротворцев ООН на юге Ливана

«Около 17.45 в воскресенье (время совпадает с минским) израильский беспилотник приблизился к патрулю UNIFIL вблизи поселения Кфаркила и сбросил гранату», — говорится в заявлении Временных сил ООН на юге Ливана.

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский беспилотник сбросил гранату на патруль Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) в районе поселения Кфаркила, никто из сотрудников организации не пострадал. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы миротворческих сил.

«Около 17.45 в воскресенье (время совпадает с минским) израильский беспилотник приблизился к патрулю UNIFIL вблизи поселения Кфаркила и сбросил гранату. Спустя некоторое время израильский танк открыл огонь в направлении миротворческих сил. К счастью, никто из сотрудников UNIFIL не пострадал и их оборудование не было повреждено», — говорится в заявлении Временных сил ООН на юге Ливана.

«Миротворцы предприняли необходимые оборонительные меры, чтобы противодействовать дрону», — отмечается в заявлении Временных сил ООН на юге Ливана.

Пресс-служба миротворческих сил подчеркнула, что действия израильской армии представляют собой нарушение резолюции 1701 СБ ООН и суверенитета Ливана, а также свидетельствуют о пренебрежении безопасностью и защитой миротворцев, выполняющих возложенные на них Совбезом задачи на юге республики. -0-

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше