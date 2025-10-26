Израильский беспилотник атаковал миротворцев ООН на юге Ливана

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский беспилотник сбросил гранату на патруль Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) в районе поселения Кфаркила, никто из сотрудников организации не пострадал. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы миротворческих сил.
«Около 17.45 в воскресенье (время совпадает с минским) израильский беспилотник приблизился к патрулю UNIFIL вблизи поселения Кфаркила и сбросил гранату. Спустя некоторое время израильский танк открыл огонь в направлении миротворческих сил. К счастью, никто из сотрудников UNIFIL не пострадал и их оборудование не было повреждено», — говорится в заявлении Временных сил ООН на юге Ливана.
«Миротворцы предприняли необходимые оборонительные меры, чтобы противодействовать дрону», — отмечается в заявлении Временных сил ООН на юге Ливана.
Пресс-служба миротворческих сил подчеркнула, что действия израильской армии представляют собой нарушение резолюции 1701 СБ ООН и суверенитета Ливана, а также свидетельствуют о пренебрежении безопасностью и защитой миротворцев, выполняющих возложенные на них Совбезом задачи на юге республики. -0-