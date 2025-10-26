Израильский беспилотник атаковал миротворцев ООН на юге Ливана

«Около 17.45 в воскресенье (время совпадает с минским) израильский беспилотник приблизился к патрулю UNIFIL вблизи поселения Кфаркила и сбросил гранату. Спустя некоторое время израильский танк открыл огонь в направлении миротворческих сил. К счастью, никто из сотрудников UNIFIL не пострадал и их оборудование не было повреждено», — говорится в заявлении Временных сил ООН на юге Ливана.