Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о встрече с Луной, которая выразила поддержку диалога с Россией. Она также поблагодарила Москву за предоставление Вашингтону документов об убийстве 35-го главы администрации США Джона Кеннеди, что вызвало положительный отклик в американском обществе, отметил он. Дмитриев также подчеркнул, что российская сторона ведет диалог с теми представителями американского сообщества, которые настроены на конструктивное общение с Россией.