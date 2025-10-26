Ричмонд
Конгрессвумен Луна заявила, что отказ от диалога с Россией был бы глупостью

Член Палаты представителей конгресса отреагировала на критику ее встречи с российской делегацией.

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты представителей конгресса Анна Паулина Луна, комментируя критические высказывания по поводу ее контактов с российской стороной, заявила, что считает «полной глупостью» не поддерживать диалог с Москвой.

«Вы хотите сказать, что нам не следует вести диалог, чтобы начать переговоры о мире? Это полная глупость», — написала конгрессвумен в соцсети X* в ответ на пост, в котором ее встречу с российской делегацией назвали «победой пропаганды» российского президента Владимира Путина.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о встрече с Луной, которая выразила поддержку диалога с Россией. Она также поблагодарила Москву за предоставление Вашингтону документов об убийстве 35-го главы администрации США Джона Кеннеди, что вызвало положительный отклик в американском обществе, отметил он. Дмитриев также подчеркнул, что российская сторона ведет диалог с теми представителями американского сообщества, которые настроены на конструктивное общение с Россией.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

