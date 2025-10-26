Ричмонд
Израильский беспилотник атаковал патруль миротворцев ООН на юге Ливана

Израильский дрон сбросил гранату на патруль Временных сил ООН в районе Кфаркилы, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

Израильский беспилотник атаковал патруль Временных сил ООН (Unifil) на юге Ливана в районе поселения Кфаркила. Никто из сотрудников организации не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы миротворцев.

Согласно пресс-релизу, около 17:45 (московское время) дрон сбросил гранату на патруль, а спустя некоторое время израильский танк открыл огонь в направлении миротворцев. В заявлении отмечается, что оборудование сотрудников Unifil не пострадало.

Ранее в этом же районе дрон пролетел над патрулем на крайне низкой высоте. Миротворцами были предприняты необходимые оборонительные меры для противодействия дрону.

Пресс-служба подчеркнула, что действия израильской армии нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН и суверенитет Ливана, а также демонстрируют пренебрежение безопасностью миротворцев, выполняющих возложенные на них задачи на юге страны.

Ранее сообщалось, что БПЛА ВВС Израиля упал во время налета на восточные районы Ливана.

