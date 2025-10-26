Ричмонд
Филиппо: Европе пора отказаться от воинственной риторики в адрес РФ

Лидер французской партии «Патриоты» призвал страну выйти из ЕС и НАТО.

Источник: Alexander Kagan/CC0

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал отказаться от идеи «российской угрозы».

«Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине, выйдя из ЕС и НАТО», — написал он на своей странице в X.

Филиппо отметил, что во Франции уже вовсю разрабатывают планы возможных боевых действий против России и заявляют, что Европа якобы «без сомнений победит».

