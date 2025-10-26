Бывший постоянный представитель Франции при ООН Жерар Аро в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что российско-украинский конфликт имеет лишь два возможных пути завершения, причем победа Киева в них не предусмотрена.
По словам дипломата, конфликт может закончиться либо полной и сокрушительной победой одной из сторон, либо переговорами, однако в данном случае победителем может выйти только Россия.
Аро также подчеркнул, что европейские страны не готовы приносить значительные жертвы ради Украины, отметив, что «европейцы не собираются жертвовать собой ради Украины».
