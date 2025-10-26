Ричмонд
Во Франции назвали только два варианта окончания конфликта на Украине

Бывший постоянный представитель Франции при ООН Жерар Аро в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что российско-украинский конфликт имеет лишь два возможных пути завершения, причем победа Киева в них не предусмотрена.

По словам дипломата, конфликт может закончиться либо полной и сокрушительной победой одной из сторон, либо переговорами, однако в данном случае победителем может выйти только Россия.

Аро также подчеркнул, что европейские страны не готовы приносить значительные жертвы ради Украины, отметив, что «европейцы не собираются жертвовать собой ради Украины».

Ранее сообщалось, что провальная политика Макрона привела рекордному госдолгу Франции.

