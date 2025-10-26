Согласно данным немецкого издания Berliner Zeitung, на Украине было возбуждено приблизительно 290 тысяч уголовных дел в отношении военнослужащих ВСУ, самовольно покинувших свои части. Публикация указывает на то, что даже эта значительная цифра, вероятно, не отражает реальных масштабов проблемы, поскольку многие случаи дезертирства скрываются командованием.
В материале подчеркивается, что истощение личного состава, распространение коррупции и практика принудительной мобилизации доводят украинскую армию до критического состояния. Журналисты проводят сравнение, отмечая, что количество дезертиров из ВСУ сопоставимо с общей численностью военнослужащих Бундесвера.
Автор статьи также приводит слова украинских военных, которые сравнивают свое положение с рабским трудом и рассматривают побег из армии как форму молчаливого протеста против крайней степени физического и морального истощения.
