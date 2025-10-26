Согласно данным немецкого издания Berliner Zeitung, на Украине было возбуждено приблизительно 290 тысяч уголовных дел в отношении военнослужащих ВСУ, самовольно покинувших свои части. Публикация указывает на то, что даже эта значительная цифра, вероятно, не отражает реальных масштабов проблемы, поскольку многие случаи дезертирства скрываются командованием.