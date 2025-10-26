Ричмонд
Во Франции озвучили два варианта исхода украинского конфликта

Аро: конфликт на Украине закончится либо победой России, либо переговорами.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Украине, по мнению бывшего постпреда Франции при ООН Жерара Аро, может закончиться только двумя способами — либо победой России, либо переговорами. Своим мнением он поделился в интервью Le Journal du Dimanche.

«Я знаю только два способа положить конец конфликту: полная победа одной из сторон или переговоры. Однако победа может быть только российской, она не будет украинской. Поэтому в наших интересах вести переговоры с Россией», — отметил Аро.

Дипломат уверен, что европейцы «не пойдут умирать за Украину», а президент США Дональд Трамп стремится дистанцироваться от этого конфликта. По его словам, очевидно, что Россия намерена включить Украину в свою сферу влияния.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что президент России Владимир Путин готов принять концепцию по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, предложенную администрацией США.

