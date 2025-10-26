Дипломат Аро: Конфликт на Украине закончится или победой РФ, или переговорами

— Я знаю только два способа положить конец этому конфликту: полная победа одной из воюющих сторон или переговоры. Но победа может быть только российской, она не будет за Украиной. Поэтому в наших интересах вести переговоры с РФ, — заявил он в интервью изданию Le Journal du Dimanche.