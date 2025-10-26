Украинский конфликт может закончиться или победой РФ, или переговорами. Такое мнение высказал в воскресенье, 26 октября, бывший постоянный представитель Франции при ООН Жерар Аро.
— Я знаю только два способа положить конец этому конфликту: полная победа одной из воюющих сторон или переговоры. Но победа может быть только российской, она не будет за Украиной. Поэтому в наших интересах вести переговоры с РФ, — заявил он в интервью изданию Le Journal du Dimanche.
По его словам, европейцы «не пойдут умирать за Украину», а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет лишь абстрагироваться от конфликта. Также дипломат назвал очевидным, что Россия якобы хочет включить Украину в свою сферу влияния.
Российская сторона разделяет мнение Дональда Трампа, который после саммита на Аляске сказал о вполне разрешимом «особенно важном» вопросе в рамках украинского урегулирования. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что американский лидер неоднократно положительно отзывался о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.