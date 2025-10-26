Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Луна сообщила об итогах встречи с Дмитриевым

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила о необходимости открытого диалога с Россией как о первом шаге к нормализации двусторонних отношений.

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила о необходимости открытого диалога с Россией как о первом шаге к нормализации двусторонних отношений.

По её словам, между странами нет фундаментальных причин для сохранения вражды, а развитие торгово-экономического сотрудничества отвечает интересам всех сторон — Европы, Соединённых Штатов и России.

Данное заявление прозвучало по итогам её встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Ранее в Германии рассказали о катастрофической ситуации с дезертирством в ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.