Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила о необходимости открытого диалога с Россией как о первом шаге к нормализации двусторонних отношений.
По её словам, между странами нет фундаментальных причин для сохранения вражды, а развитие торгово-экономического сотрудничества отвечает интересам всех сторон — Европы, Соединённых Штатов и России.
Данное заявление прозвучало по итогам её встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Ранее в Германии рассказали о катастрофической ситуации с дезертирством в ВСУ.
