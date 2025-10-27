Стояногло: новый премьер Молдовы не будет независимым

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Существуют сомнения в независимости кандидата в премьер-министры Молдовы Александра Мунтяну и риск, что он будет действовать вопреки интересам страны, заявил депутат парламента от оппозиционного блока «Альтернатива» Александр Стояногло.
Он отметил, что за четыре года у правящей партии так и не появилось людей, способных принимать решения и предлагать идеи.
«Там действует чуждая стране система управления», — заявил Стоногло в эфире одного из местных СМИ.
Он также считает, что определяющим фактором станет то, какую команду сформирует будущий премьер.
«Минус и в том, что Мунтяну давно вне страны: цифры знает, жизнь — нет. А ведь правительство должно понимать, чем живут люди и бизнес», — указал депутат.
Стояногло считает, что профессиональный и международный опыт будущего потенциального премьера Молдовы внушает осторожный оптимизм.
«Но уверен ли я, что он будет независим? Нет. Опыт последних лет показал: самостоятельных не терпят. Поэтому есть риск, что и он будет действовать по правилам, не совпадающим с интересами страны», — заключил Стояногло.
Напомним, в четверг, 23 октября, партия «Действие и солидарность» (PAS) в ходе заседания национального политического совета единогласно одобрила кандидатуру Александра Мунтяну на пост премьер-министра Молдовы, сообщил председатель политформирования Игорь Гросу. В пятницу, 24 октября, депутаты от фракции PAS в парламенте представили его кандидатуру президенту Майе Санду. В тот же день глава государства подписала указ о выдвижении Мунтяну.
При этом более чем за неделю до этого Гросу заранее объявил о выдвижении Мунтяну в качестве кандидата в премьеры от партии PAS. Это решение последовало после того, как глава предыдущего кабмина Дорин Речан объявил о своем уходе из политики.
Теперь Мунтяну в течение 15 дней должен сформировать состав кабмина и составить программу его деятельности. Затем кандидат должен получить большинство голосов депутатов парламента.
Согласно Конституции Республики Молдова, президент назначает кандидата на должность премьер-министра после консультаций с парламентскими фракциями, а предложенный кандидат формирует состав правительства и запрашивает вотум доверия парламента.