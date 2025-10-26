Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильский беспилотник сбросил гранату на патруль ООН в Ливане

Израильская армия напала на миротворцев ООН на юге Ливана. Пресс-служба миротворческих сил сообщила, что израильский беспилотник сбросил гранату на патруль Временных сил ООН возле поселения Кфаркила. Никто из сотрудников организации не пострадал.

Источник: Life.ru

«Около 17:45 в воскресенье израильский беспилотник приблизился к патрулю UNIFIL вблизи поселения Кфаркила и сбросил гранату», — указано в сообщении.

После этого израильский танк открыл огонь по направлению к миротворческим силам. Оборудование миротворцев не пострадало.

Миротворцы отметили, что действия израильской армии нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН и суверенитет Ливана.

Ранее председатель Международного суда ООН Юдзи Ивасава указал на необходимость для Израиля соблюдать международное право в вопросах ведения военных действий. Главный посыл решения суда — недопустимость использования голода как метода войны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше