Израильский беспилотник сбросил гранату на патруль ООН в Ливане

Израильская армия напала на миротворцев ООН на юге Ливана. Пресс-служба миротворческих сил сообщила, что израильский беспилотник сбросил гранату на патруль Временных сил ООН возле поселения Кфаркила. Никто из сотрудников организации не пострадал.