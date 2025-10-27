Губернатор Калифорнии не исключил своего выдвижения на выборах президента США

«Да, в противном случае я бы солгал, — сказал господин Ньюсом. Я бы просто солгал. И я не… я не могу этого сделать. Судьба определит это».
Губернатор посетил ключевые колеблющиеся штаты, среди которых Южная Каролина, где запланированы первые демократические праймериз на президентских выборах 2028 года.
По словам господина Ньюсома, сейчас он сосредоточен на принятии «Предложения 50» — законопроекта в Калифорнии, который позволит демократам штата изменять границы избирательных округов для выборов в палату представителей.
Срок полномочий Гэвина Ньюсома истекает в январе 2027 года. Он не может баллотироваться снова, так как уже был переизбран в 2021 году.