В Европе услышали сигнал Путина Западу о контроле над ситуацией в Донбассе

Напомним, на совещании президент РФ рассказал о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что ядерные силы России представляют собой одни из самых мощных в мире. Кроме того, Путин поручил определить класс оружия для ракеты «Буревестник».