В Европе услышали сигнал Путина Западу о контроле над ситуацией в Донбассе

Президент России Владимир Путин на совещании с командующими группировками, участвующими в специальной военной операции послал сигнал Западу о контроле ситуации в Донбассе. Об этом сообщает агентство EFE.

Источник: Life.ru

«Он послал сигнал… о том, что он обладает преимуществом в Донбассе», — указано в материале.

Авторы статьи отметили, что Путин пришёл на встречу в военной униформе. Агентство назвало это «весьма символичным внешним видом, призванным проецировать уверенность на поле боя».

Напомним, на совещании президент РФ рассказал о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что ядерные силы России представляют собой одни из самых мощных в мире. Кроме того, Путин поручил определить класс оружия для ракеты «Буревестник».

