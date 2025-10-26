Ричмонд
Зеленский признал провал с производством ракет «Фламинго»

Президент Украины Владимир Зеленский признал наличие технологических и финансовых трудностей в реализации программы по производству ракет «Фламинго».

В ходе телефонного разговора с ведущей телеканала ТСН он констатировал, что процесс производства столкнулся как с техническими проблемами, так и с задержками финансирования.

Несмотря на возникшие сложности, глава киевского режима сказал, что государственный заказ на изготовление этих ракет будет полностью выполнен до конца текущего года.

Ранее Зеленский рассказал о трудном положении ВСУ в Красноармейске.

