Зеленский признал провал с производством ракет «Фламинго»

Президент Украины Владимир Зеленский признал наличие технологических и финансовых трудностей в реализации программы по производству ракет «Фламинго».
В ходе телефонного разговора с ведущей телеканала ТСН он констатировал, что процесс производства столкнулся как с техническими проблемами, так и с задержками финансирования.
Несмотря на возникшие сложности, глава киевского режима сказал, что государственный заказ на изготовление этих ракет будет полностью выполнен до конца текущего года.
Ранее Зеленский рассказал о трудном положении ВСУ в Красноармейске.
