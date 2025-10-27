СМИ: Путин послал Западу сигнал о полном контроле ситуации в Донбассе

Авторы публикации обратили внимание, что Путин пришел на эту встречу в военной униформе, назвав это «весьма символичным внешним видом, призванным проецировать уверенность на поле боя». Во время встречи глава РФ оценил успехи российских военных на Покровском и Купянском направлениях, также он сделал заявление об окончании испытаний инновационной ракеты «Буревестник», передает РИА Новости.