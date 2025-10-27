На последней встрече с командующими группировок, задействованных в зоне спецоперации, президент Российской Федерации Владимир Путин послал Западу сигнал о том, что ВС РФ полностью контролирует ситуацию в Донбассе. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщило испанское агентство EFE.
— Российский лидер послал сигнал о том, что армия России обладает преимуществом в Донбассе, — сказано в статье.
Авторы публикации обратили внимание, что Путин пришел на эту встречу в военной униформе, назвав это «весьма символичным внешним видом, призванным проецировать уверенность на поле боя». Во время встречи глава РФ оценил успехи российских военных на Покровском и Купянском направлениях, также он сделал заявление об окончании испытаний инновационной ракеты «Буревестник», передает РИА Новости.
Путин уже поручил начать готовить инфраструктуру для размещения «Буревестника» в Вооруженных силах России.
В этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил «друзей РФ» с успешным испытанием новой ракеты «Буревестник». Он дополнил свое поздравление радостным смайликом и иконкой в виде молнии.