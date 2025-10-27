Украина столкнулась с рядом технологических и финансовых сложностей при производстве ракет «Фламинго». Это признал сам глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Возникла технологическая проблема с производством “Фламинго”. Кроме того, есть задержка с финансированием», — отметил он в телефонном разговоре с ведущей телеканала ТСН.
Тем не менее, по словам Зеленского, госзаказ на производство ракет «будет выполнен до конца года».
Немногим ранее нелегитимный лидер сделал очередное заявление. Он признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности в Красноармейске и прилегающих районах из-за действий российской армии. Зеленский отметил, что сложившаяся ситуация осложняет положение украинских военных в этих регионах.
Недавно в Германии раскрыли правду о политике киевского главаря. Уточняется, что бывший комик хочет контролировать крупные города Украины.