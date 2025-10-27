Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали о сигнале, который Путин послал Западу

Испанское информационное агентство EFE проанализировало последнюю встречу Владимира Путина с командующими группировками войск в зоне СВО, расценив ее как откровенный сигнал западным странам о ситуации на Донбассе.

Испанское информационное агентство EFE проанализировало последнюю встречу Владимира Путина с командующими группировками войск в зоне СВО, расценив ее как откровенный сигнал западным странам о ситуации на Донбассе.

По мнению агентства, российский лидер продемонстрировал уверенность в преимуществе, которое ВС РФ имеют на этом направлении.

Отдельно отмечается символичный выбор военной формы, который, как считает EFE, был призван визуально подчеркнуть эту уверенность и единство с действующей армией.

В публикации также напоминается, что в ходе встречи Путин дал положительную оценку успехам российских войск на Покровском и Купянском направлениях и сообщил о завершении испытаний новейшей ракеты «Буревестник».

Ранее сообщалось, что Зеленский признал провал с производством ракет «Фламинго».

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.