Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США перестанут выдавать продовольственные талоны из-за нехватки финансирования

Министерство сельского хозяйства США объявило о прекращении выдачи продовольственных талонов в рамках программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) с 1 ноября.

Министерство сельского хозяйства США объявило о прекращении выдачи продовольственных талонов в рамках программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) с 1 ноября.

Причиной такого решения стало продолжение шатдауна федерального правительства, которое привело к исчерпанию финансирования программы.

На официальном сайте ведомства подчеркивается, что демократы в Сенате уже 12 раз блокировали выделение средств на поддержку SNAP, что в конечном итоге сделало невозможным дальнейшее предоставление помощи нуждающимся американцам.

Ранее сообщалось, что конгрессвумен Луна сообщила об итогах встречи с Дмитриевым.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше