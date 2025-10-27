В США перестанут выдавать продовольственные талоны из-за нехватки финансирования

Министерство сельского хозяйства США объявило о прекращении выдачи продовольственных талонов в рамках программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) с 1 ноября.
Причиной такого решения стало продолжение шатдауна федерального правительства, которое привело к исчерпанию финансирования программы.
На официальном сайте ведомства подчеркивается, что демократы в Сенате уже 12 раз блокировали выделение средств на поддержку SNAP, что в конечном итоге сделало невозможным дальнейшее предоставление помощи нуждающимся американцам.
