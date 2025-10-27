Ричмонд
Литва на неопределенное время закрыла КПП на границе с Беларусью

«Пограничные переходы в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай закрыты на время, которое пока не установлено», — говорится в сообщении.

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские власти на неопределенное время закрыли два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Беларусью, действующих переходов не осталось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный центр управления кризисами.

«Пограничные переходы в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай закрыты на время, которое пока не установлено», — говорится в сообщении. -0-

