Литва на неопределенное время закрыла КПП на границе с Беларусью

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские власти на неопределенное время закрыли два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Беларусью, действующих переходов не осталось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный центр управления кризисами.
«Пограничные переходы в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай закрыты на время, которое пока не установлено», — говорится в сообщении. -0-
