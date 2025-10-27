Литва на неопределенное время закрыла КПП на границе с Беларусью

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские власти на неопределенное время закрыли два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Беларусью, действующих переходов не осталось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный центр управления кризисами.